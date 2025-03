Ilfoglio.it - Messaggio leghista a Salvini: al congresso troppi meridionali

Venezia. E a un certo punto, attorno al fuoco, tornò a riecheggiare una parola smarrita. “Settentrione!” La mozione di Alberto Stefani, segretario veneto, sta facendo il giro del Carroccio ancora prima di venire formalmente presentata alfederale. Piace a tutti. Dalla Lombardia all’Emilia-Romagna. Con la benedizione di Luca Zaia e “l’assoluta attenzione” – tradotto, non belligeranza – di Matteo. Figurarsi allora come brindano i militanti, che da anni andavano predicando nel deserto. “Era ora”, sorride Roberto Marcato, campione di preferenze a serenissime latitudini. “Troppo a lungo sono stato un megafono solitario: la questione identitaria è vitale per la sopravvivenza e il rilancio del partito. Bene che anche i vertici se ne siano accorti”. E se il nord torna all’ordine del giorno, che ne sarà degli altri leghisti? Pugliesi, campani,ani arruolamenti sparsi.