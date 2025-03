It.insideover.com - Merz punta tutto su armi e infrastrutture: in Germania l’austerità non esiste più

nonpiù. Lo ha deciso un trio di partiti sulla base dei rapporti di forza nel Bundestag uscente in, che precederà quello attorno a cui Friederiche la sua Unione Cristiano-Democratica (Cdu) formeranno l’esecutivo di coalizione con il Partito Socialdemocratico (Spd). Tre, nel piano tripartito concordato da Cdu, Spd e Verdi, le tematiche chiave: clima, grandi opere e, molte. Via il freno costituzionale al debito, via la retorica rigorista, via il pensiero austeritario che, rigido censore dei conti pubblici in passato, ha propugnato anche in campagna elettorale prima della vittoria della Cdu il 23 febbraio scorso. Sul piatto saranno messi almeno mille miliardi di investimenti.La svolta epocale è realtàParte, col sostegno dei Verdi al progetto di Cdu e Spd, un maxi-fondo da 500 miliardi di euro per investire innei prossimi dieci anni e, al contempo, un piano dal valore analogo per concretizzare la Zeitenwende (svolta epocale) sulla Difesa annunciata da Olaf Scholz dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.