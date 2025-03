Lanazione.it - ’Merceditas’ tra tango, canto e storia

Uno spettacolo ispirato allastruggente dell’amore tra Mercedes Strickler Khalov, una giovane donna di Santa Fe dal carattere forte e indipendente e l’artista Ramon Sixto Rios, compositore, chitarrista e cantante che produsse il brano che porta il nome dell’amata nel lontano 1940, una canzone divenute tra le più celebri dell’Argentina. È ‘Merceditas’, l’opera liberamente ispirata a unavera che narra quel legame tormentato attraverso oltre quattro decenni del secolo scorso: un musical curato dall’associazione fiorentina ’La Rosa e il Violino’, in collaborazione con l’associazione PabloFirenze, che andrà in scena il 20 marzo (ore 21) al Teatro La Fiaba (via delle Mimose 12) a Firenze a fianco della chiesa dell’Isolotto. La rappresentazione fa parte della rassegna Marzo Donna, organizzata dal Comune di Firenze e il Quartiere 4.