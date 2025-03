Anteprima24.it - Mercato San Severino, due uomini in un burrone: salvati dai caschi rossi

Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono concluse intento alle 17 le operazioni di recupero di due persone in atto da parte dei Vigili del Fuoco e del 118. In località Ciorani diSan. Sul posto gli elicotteri deicol Drago 67, supportato dalla squadra del SAF dei Vigili del Fuocoe quello del soccorso sanitario per recuperare un uomo, un tagliaboschi, precipitato in un, e un’altra persona che si è immolata per dare assistenza al malcapitato. L’intervento si è concluso con il primo ferito trasportato con l’elisoccorso preso l’ospedale di Salerno, San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e il secondo recuperato dai Vigili del Fuoco e affidato al presidio medico presente sul posto.L'articoloSan, duein undaiproviene da Anteprima24.