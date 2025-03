Sport.quotidiano.net - Mens Sana: Ivanaj sa solo vincere: "Indossare questa maglia è speciale"

Dal suo arrivo a Siena laha collezionato tre vittorie su tre. L’impatto di Nikola(nella foto) con la Note di Siena si può dire che quindi sia stato molto positivo come ammette lo stesso atleta poco prima dell’allenamento di ieri. "Mi sto trovando bene – dice il numero 27 della- mi sono sentito subito accolto nel gruppo e con lo staff nonostante sia arrivato in corsa e in una fase decisiva della stagione". Dei nuovi compagniconosceva già Jokic. "Con Balsa abbiamo fatto un anno insieme nelle giovanili di Varese – sottolinea – e mi fa piacere averlo ritrovato. L’ambiente? Si respira un’aria diversa rispetto ad altri posti, sicuramente simile sotto certi aspetti a quella che ho respirato a Reggio Calabria fino a poche settimane fa. Si sente calore della gente.