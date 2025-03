Secoloditalia.it - Meloni al vertice dei volenterosi: lavoriamo per la pace in Ucraina, no all’invio di truppe italiane

«Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha partecipato oggi ad una riunione in videoconferenza organizzata dal primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, sull’impegno a favore di unagiusta e duratura, che assicuri la futura sovranità e la sicurezza dell’». Lo ha comunicato Palazzo Chigi in una nota relativamente al cosiddettodeiconvocato da Starmer.«Il presidente del Consiglio – prosegue la nota – ha confermato che l’Italia intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, ribadendo che non è invece prevista la partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno».Chi ha partecipato aldeidi LondraSono stati in totale 26, incluso il padrone di casa Keir Starmer e il premier italianoi rappresentati e leader di Paesi alleati convocati oggi dal premier britannico per un meeting virtuale in collegamento video della cosiddetta ‘coalizione dei’ impegnata a garantire la sicurezza di Kiev dopo un accordo dicon Mosca.