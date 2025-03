Dilei.it - Meghan Markle, la seconda stagione della sua serie è un disastro annunciato

Ladel podcast di, Confessions of a Female Founder, rappresenta certamente un nuovo capitolo nel percorso imprenditoriale e comunicativoDuchessa del Sussex. Dopo il successo di Archetypes su Spotify, che le era valso un contratto milionario, la moglie del Principe Harry ci riprova con unain otto episodi, prodotta in collaborazione con Lemonada Media. Ma, questa volta, tutto sembra indirizzarsi verso unsenza precedenti, a partire dalla scelta di tenere i capelli raccolti durante l’annuncionuova puntata.L’annuncio ufficialeGiovedì 13 marzo,ha diffuso la notizia con un post sui social media, in cui appare con una camicetta blu e i capelli legati in una coda semplice, un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.