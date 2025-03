Ilnapolista.it - Mazzocchi potrebbe lasciare Napoli a fine stagione (Schira)

Non è certo che Pasqualerimanga a lungo al. Secondo quanto riportato da Nicolò, gli azzurri vorrebbero cercare altre opzioni per il vice-Di Lorenzo in vista della prossimaIl giornalista scrive su X:Il futuro di Pasqualeè in dubbio. Il suo contratto scade a giugno 2027, ma ilsta già valutando l’ingaggio di altri terzini per la sessione estiva di calciomercato.Pasquale #’s future at #is in doubt. His contract expires in June 2027, butare already evaluating the signing of other fullbacks for the summer transfer window. #transfers— Nicolò(@Nico) March 15, 2025L’ex Salernitana è riuscito ad arrivare anche in NazionaleScriveva la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo prima del match contro la Lazio:Conte ha provato e riprovato in questi giorni, per andare oltre il ko di Neres e proporre comunque unall’altezza del suo campionato.