Mayhem, quante copie ha venduto l'album di Gaga al debutto: tutti i dati

Le previsioni suldierano accurate, secondo Hits Daily Double il nuovo album di Ladyavrebbe dovuto vendere dalle 200.000 alle 225.000in sette giorni e così è stato. L’ultima fatica della Germanotta debutterà alla prima posizione della Billboard Hot 200 con circa 223.000di cui 140.000 vendute e 80.000 ottenute grazie agli ascolti sulle piattaforme di streaming. Numeri di tutto rispetto per l’attuale andamento del mercato discografico e in linea con gli ultimi dischi di inediti di Lady. Artpop infatti nel 2013 ha258.000al, Joanne 201.000 e Chromatica 276.000. Adesso l’unica cosa da evitare è il tracollo, il disco è valido, quindi con una buona promozione potrebbe regge bene, così come stanno facendo i lavori di altre sue colleghe.