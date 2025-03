Sport.quotidiano.net - Max Verstappen: Riuscirà a Conquistare il Quinto Titolo Mondiale in F1?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima cosa: saremmo anche stufi di fare le congratulazioni a Max. Per carità: stiamo parlando di un Fenomeno. Luca Baldisserri, storico ingegnere di pista di Schumi, lo disse apertamente quando ancoraera minorenne: questo tizio qui cambierà la F1 con le sue imprese. E non si sbagliava. Possono non entusiasmare i tratti caratteriali del personaggio. Eppure Super Max ha già segnato un’epoca. Quattro titoli consecutivi. Conquistati in modo sempre diverso. Spesso sfruttando una Red Bull dominante, d’accordo. Ma anche mettendoci tantissimo del suo. Come contro Hamilton nell’accesissimo 2021 e come contro l’arrembante McLaren un anno fa. Stavolta c’è una novità assoluta, per l’olandese. Tranne un brevissimo apprendistato con la ex Minardi a cavallo tra 2015 e 2016,ha sempre e solo pilotato monoposto disegnate da Adrian Newey, il Mago dei progettisti.