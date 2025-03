Ilgiorno.it - Mattone sospetto a Usmate. La difesa di Colombo: "Variante? Iter legittimo"

"Il responsabile del settore territorio e ambiente era solo un tecnico e gli atti amministrativi contestati hanno avuto anche una valutazione politica o sono passati dal vaglio del Consiglio comunale". Ladell’ex funzionario diVelate, Antonio, nega l’accusa di corruzione secondo cui avrebbe trasformato la destinazione urbanistica, da agricola a produttiva ed edificabile, di alcune aree con un evidente aumento del loro valore economico in cambio di tangenti. Peril pm Carlo Cinque ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione, mentre rispettivamente 4 anni e mezzo, 2 anni e 9 mesi e 1 anno e mezzo di reclusione sono stati chiesti per gli imprenditori Galdino Magni, Antonella Cantù e Donato Magni. "Lacontestata ha seguito unda ritenersi- hanno sostenuto gli avvocati Raffaele Della Valle e Donatella Rapetti, difensori di, al processo con il rito abbreviato davanti alla giudice per le udienze preliminari del tribunale di Monza, Silvia Pansini - mentre la convenzione per cuiè imputato di essere stato pagato alla fine ha avuto pure un esito diverso".