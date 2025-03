Inter-news.it - Matthaus: «Bisseck in Nazionale meritato. Bayern Monaco-Inter, una finale»

Leggi su Inter-news.it

La leggenda Lothar, exnonché delladella Germania, ha elogiatoe si è espresso sulla sfida dei quarti didi Champions League.– Yann Aurelha ricevuto la sua prima convocazione dellamaggiore della Germania. Ne ha parlato la leggenda Lothara Sky Sport Deutschland: «Pienamente! È uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano.è giovane e dinamico. All’, devi avere qualcosa di eccezionale in difesa per giocarci. Sta facendo un’ottima impressione e quindi è giustamente incluso».– Poinon poteva non esprimersi sulla sfida dei quarti didi Champions League: «Non vedo l’ora di vederla. Questa partita è speciale per me, ovviamente, perché si affronteranno le mie due ex squadre.