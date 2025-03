Ilrestodelcarlino.it - Matteo Salvini da Ancona: “Francesco Acquaroli è il candidato delle Marche anche della Lega”

, 15 marzo 2025 – “Squadra che vince non si cambia, mai stato in discussione.il nostroin vistaRegionali”.arriva ad, all'evento, e parla subito nel punto stampa prima dell’inizio del forum organizzato dal Carroccio dal titolo “Tutto un altro mondo - tutta un'altra economia”. Presenteil ministro dell'Economia eFinanze Giancarlo Giorgetti all’appuntamento che anticipa il congresso nazionalein Toscana, previsto il 5 e 6 aprile a Firenze. Lo stesso, in apertura di kermesse dalla sede regionaleFigc, ha subito ringraziatoper la sua presenza: “Se non ci fosse stato un grande gioco di squadra tutto questo non sarebbe stato possibile. Noi cinque anni fa avevamo promesso una storia nuova, ci eravamo impegnati a scrivere una storia nuova e credo che questa storia sia sotto gli occhi di tutti coloro che la vogliono vedere”.