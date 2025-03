Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Responsabilità di costruire un futuro di pace per l’Europa. Dalla democrazia anticorpi alle lusinghe dei nazionalisti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il capo dello Stato Sergioha ricevuto a Gorizia il 25esimo premio Santi Ilario e Taziano, assegnatoglicittà, insieme al presidente emerito della Repubblica slovena Borut Pahor, per l’appoggio al cammino di consolidamento dell’amicizia tra Italia e Slovenia. “Sono lietissimo di condividere questo premio, con Borut Pahor con cui, soprattutto, ho avuto il privilegio di condividere un tratto di cammino nell’impegno a favore dell’amicizia tra i nostri due Paesi. Esperienza che abbiamo vissuto non soltanto come dovere civico e istituzionale verso i nostri rispettivi popoli, ma comedoverosa per la realizzazione di undiper il nostro continente. La pericolosa alternativa a questo progetto, Italia, Slovenia ed Europa, l’hanno conosciuta in tutta la sua drammaticità“, ha avvertitonel suo discorso alla cerimonia, al teatro Verdi.