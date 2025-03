Palermotoday.it - Maternità e gravidanza: "Legge 194, il diritto della donna di sapere cosa è l’aborto"

Leggi su Palermotoday.it

Dario Safina, deputato regionale del Partito democratico: "Si tratta di una battaglia di civiltà.” Enrico Berlinguer diceva invece: «Noi non lottiamo per la libertà di abortire, non riteniamouna conquista civile né tantomeno un fatto positivo. Noi non siamo abortisti,resta per.