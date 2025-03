Sport.quotidiano.net - Matelica a caccia del riscatto: "A Cagliari per riprenderci 2 punti"

La Halleyvola in Sardegna adi un prontodopo la sconfitta di mercoledì scorso, in casa, contro la Stella Ebk Roma. La gara è in programma domani (domenica), alle 17, sul campo dell’Esperia, che chiude il girone del Play In Gold con 12. A proposito di classifica, intanto, nel posticipo di giovedì sera la Carver Roma ha superato il Bramante Pesaro e ha agganciatoal secondo posto (20), a -2 dalla solitaria capolista Italservice Pesaro. La Halley affronta questa insidiosa trasferta senza il capitano Mentonelli (ormai fuori dai giochi per l’intera stagione) e senza Eliantonio (ancora alle prese con un guaio fisico). In compenso c’è il "lungo" Musci che mercoledì sera è sceso in campo dal primo minuto. "Se siamo la squadra che siamo stati finora – dice il coach Antonio Trullo – dobbiamo reagire subito, come abbiamo saputo fare dopo la brutta prova di Teramo, grazie a un paio di grandi prestazioni.