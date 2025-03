Ilgiorno.it - Master Roberto Fumasoni. Una mostra celebra le sue vittorie sugli sci

Leggi su Ilgiorno.it

Una passione sconfinata per lo sci, un amore per la disciplina che non lo abbandona nemmeno oggi alla soglia degli 80 anni. È quella di, classe ’46, che ha dedicato veramente una "vita per lo sci" così come recita il titolo dellaa lui dedicata e che è stata allestita presso la chiesa Noghera-Bianchini in via Roma a Berbenno, gentilmente messa a disposizione dai proprietari. Nella(aperta per tutto il mese) si potranno trovare i tanti cimeli di una carriera sciistica tra ida assoluto dominatore della scena a livello nazionale ma anche di assoluto rispetto a livello internazionale. La storia sciistica diparte da lontano, dai primi anni ’60, quando un collega, impegnato negli esami da maestro di sci, gli ha insegnato lo "spazzaneve". E da lì è incominciato l’amore per lo sci alpino.