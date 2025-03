Ilrestodelcarlino.it - Massini porta in scena ’L’alfabeto delle emozioni’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stefanofa tappa a Cesenatico. Lo scrittore, drammaturgo e narratore sarà al teatro comunale questa sera alle 21, per l’ultimo appuntamento della rassegna di Teatro Moderno, presentando "L’alfabetoemozioni". Il lavoro parte dal presupposto che ci sono molti analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano, lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a "Piazzapulita", per un viaggio profondo e ironico al tempo stesso. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia),trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare inè la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.