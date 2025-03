Lopinionista.it - Massimo Romeo Piparo premiato Armatore dell’Anno Uvai 2024

ROMA – Questa mattina al Porto di Roma, appassionato velista,di Guardamago III, oltre che direttore artistico del Teatro Sistina e tra i più acclamati registi della scena teatrale italiana, è stato” per aver conquistato il primo posto della classifica della Classe B di vela d’altura che ha visto gareggiare oltre 600 barche in 59 regate disputate nell’anno, sia inshore che offshore (regate tecniche sulle boe e regate lunghe).Un grande orgoglio, a cui si aggiunge un’ulteriore soddisfazione: dal 2003 infatti questa è la prima volta che nella classifica overall (ovvero tra tutte le classi) i primi 5 della classifica sono tutte imbarcazioni del Cantiere Italia Yachts rappresentato da Daniele De Tullio. Per questo motivo,-che da quest’anno corre per i colori del Circolo Aniene di Roma- subito dopo la cerimonia dell’, ha ricevuto un secondo premio proprio da Italia Yachts-Squadra Corse per essere stato ai vertici della classificae nelle regate più importanti dell’intero anno.