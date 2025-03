Terzotemponapoli.com - Massimo Ranieri: “Conte può essere il Ferguson del Napoli”

L’ammirazione per il tecnico azzurro, celebre cantante e tifoso del, ha parlato a Il Mattino della sua grande stima per Antonio. Durante il Festival di Sanremo, prima di una partita della squadra azzurra, gli aveva lanciato un messaggio chiaro: «Antonio, miettece a mano tu».ha spiegato di apprezzare non solo i risultati del tecnico, ma soprattutto il suo spirito di sacrificio e la dedizione al lavoro. «Mi piace molto. Vorrei conoscerlo e ringraziarlo per il suo forte senso del dovere. Non a caso, quando è arrivato a, ha lanciato lo slogan ‘Amma faticà’».: Un futuro lungo sulla panchina delL’artista napoletano spera che il legame trae il club possa durare a lungo. «Ha un contratto di tre anni, ma mi auguro che resti per dieci e anche oltre.