Juventusnews24.com - Massimo Mauro sicuro: «Ricostruire richiede tempo, ma questa Juve sta procedendo male». Poi parla così di Yildiz

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sulla: di seguito le sue dichiarazioni sul momento dei bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato con l’Atalantaha commentato a La Repubblica la sconfitta dellantus contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.– «Non voglio puntare il dito su Thiago Motta o McKennie.una grande squadra, lo sanno bene i grandi presidenti come Berlusconi, Moratti e Boniperti. Lantus sta però. Quella con l’Atalanta è stata solo la seconda sconfitta in campionato, ma si è visto chiaramente che i giocatori avessero già accettato il risultato. Dignità non è la parola giusta per definiresituazione.come seconda punta in un 4-4-2 sarebbe perfetto. Lo vedrei bene accanto a un attaccante, ma con Motta questo modulo non lo vedremo mai.