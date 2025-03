Notizieaudaci.it - Marzia Capezzuti, al processo l’orrore delle sevizie subite: cosa era costretta a bere

Un incubo senza fine. È quello vissuto da, la 29enne milanese morta nel marzo 2022 dopo anni di torture e segregazione nella casa popolare di via Verdi a Pontecagnano, in provincia di Salerno. A raccontare gli orrori subiti dalla giovane è stata, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Salerno, l’avvocata Stefania De Martino, la prima a denunciare nel febbraio 2021 la terribile situazione in cui si trovava.Un inferno quotidianonon aveva nemmeno un letto: eraa dormire e mangiare per terra. Ogni volta che qualcuno entrava in casa, veniva rinchiusa in uno sgabuzzino. Le violenze erano continue e crudeli: Barbara Vacchiano, tra i principali imputati del, le spegneva sigarette sulla pelle e le urinava addosso. La ragazza, completamente soggiogata, era persinol’urina dei suoi aguzzini.