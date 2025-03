Sport.quotidiano.net - Marquez si mette tutti dietro, Pecco cade. Diggia e Bezzecchi: lampi da numeri uno

Il comandante Marc fa su serio anche in Argentina. Due zampate e agli altri solo le briciole, nelle libere e nelle pre-qualifiche andate in scena nel primo giorno in pista sul tracciato sudamericano.(nella foto), dunque, punta con decisione alla doppietta (Sprint e gara) per concedersi il bis dopo la gara inaugurale del Mondiale, in Thailandia.? Continua a soffrire. Continua a non trovare il feeling giusti con la sua Ducati 2025 e così, dopo una sessione sperimentale (sedicesimo tempo) al mattino, nel pomeriggio, ha rischiato di uscire dalla top ten (ha chiuso nono) dopo una caduta a tre minuti dalla fine della giornata. Traduzione: per Bagnaia si preannuncia un altro weekend in salita. Tutto questo per riassumere la situazione in casa Ducati (team factory), mentre in attesa della rinascita di Bagnaia, i primi avversari del comandante Marc potrebbero esserecon la sua Aprilia o – come in Thailandia – suo fratello Alex che con la Ducati del team Gresini è salito sul podio virtuale in entrambe le sessioni di prove.