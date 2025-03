Ilrestodelcarlino.it - Marito verso il processo: "Segregata e violentata". Giovane sposa salvata con il traduttore Google

È bastato uno sguardo per capirsi al volo. Per chi ha conosciuto la violenza tra le mura domestiche, gli occhi di un’altra donna che ha subito lo stesso destino sono un libro aperto. Ed è proprio da un’occhiata, scoccata da un letto all’altro dell’ospedale, che una paziente ha compreso l’incubo nel quale era piombata la propria compagna di stanza, una venticinquenne pachistana in stato di gravidanza. Da quell’istante, la solidarietà tra vittime ha superato ogni barriera culturale e linguistica. Con l’aiuto deldi, la paziente è riuscita a far emergere una vita di soprusi e ad allertare il centro anti-violenza. Un passaggio che ha permesso alla malcapitata da una parte di lasciare quella casa in cui era trattata come una schiava e dall’altra di portare ailviolento.