Marianucci nasceva da centrocampista, Spalletti lo aveva inserito anche nei pre-convocati dell'Italia (CorSport)

Il Napoli ha chiuso il primo colpo per l’estate: si tratta di Luca, difensore centrale dell’Empoli che ha impressionato in queste ultime settimane, ma soprattutto nel match di Coppa Italia contro la Juventus, segnandoil rigore decisivo.dalonei pre-Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:Era statonell’elenco dei prediper l’Italialui, nuovo acquisto del Napoli. Affare da 9 milioni per il difensore dell’Empoli che compirà 21 anni il prossimo 23 luglio. Contratto di cinque anni per il centrale che si è messo in mostra di recente con il rigore decisivo contro la Juventus nella qualificazione dei suoi alle semifinali di Coppa Italia. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha concluso l’operazione anticipando tutti in vista dell’estate.