Maria Linda, La Cantante Italo-Tedesca che Sta Spopolando su TikTok è Fuori con "6 Minuti"

Da venerdì 7 marzo è disponibile in digitale e in radio ‘’6’’ (aaa-music.de/distribuzione Universal Music), il nuovo singolo di, talentuosae influenceroriginaria di Hechingen, che fa il suo esordio nel mercato discografico italiano.Il Debutto nel Mercato Discografico Italiano dicon “6”Dal 7 marzo, è disponibile in digitale e in radio il nuovo singolo di, “6” (aaa-music.de/distribuzione Universal Music), che segna il suo esordio nel mercato discografico italiano. Questa talentuosae influencer, originaria di Hechingen, ha già conquistato il cuore di molti con il suo carisma e la sua dolcezza. Con la sua voce vellutata e inconfondibile,riesce a trasformare le esperienze quotidiane in emozioni universali, toccando l’anima degli ascoltatori.