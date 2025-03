Piperspettacoloitaliano.it - Mare Fuori 5 Ciro è vivo, la tomba è vuota ? Il finale shock dell’episodio 6

Un dilemma portato avanti ormai dall’inizio della seconda stagione in poi. Anche gli sceneggiatori stessi ci hanno giocato a favore di una maggiore suspense. Ma a parlare oggi è proprio l’attore Giacomo Giorgio sulalternativo di3. Sono usciteall’epoca delle immagini inspiegabile che ritraevano il suo personaggioRicci vicino alla scena dello sparo inflitto a Don Salvatore Ricci con la presenza di sua sorella Rosa e di Carmine. La scena è stata girata alla Piscina Mirabilis e gli scatti non sono frutto di un fotomontaggio. Si parlava addirittura di minuti extra in3 da mostrare in esclusiva su Rai 2. Anche nella quinta stagione, Giacomo Giorgio è tornato sul set. Ma inveramente ? In molti, guardando il sesto episodio della quinta stagione, hanno sperato vedendo ladiRicci.