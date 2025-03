Isaechia.it - Marco Carta parla del periodo buio che ha inciso negativamente sulla sua carriera: “Mi volevo addormentare e svegliare nel 2030”

è stato ospite oggi di una nuova puntata di Verissimo. Qui in primis hato della sua partecipazione a San Marino:Ero molto emozionato a San Marino perché la posta in gioco era molto alta, è andata bene perché ho fatto il mio ritorno e ho avuto l’occasione di esprimermi ma soprattutto di fare sentire il mio nuovo singolo. Certo mi sarebbe piaciuto andare all’Eurovision ma se non l’avessi fatto avrei avuto il dubbio: “Magari avrei vinto”, così lo sappiamo adesso: non ho vinto.Inevitabile anchere dell’accusa di furto che ha segnato la sua vita e la sua:La vita è fatta di salita e discese, soprattutto questo lavoro che è bellissimo però sono delle montagne russe. La cosa che più mi è dispiaciuta è che molte persone mi chiedono “Com’è andata quella storia là?”.