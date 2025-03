Ilgiorno.it - Marchirolo sotto choc per la morte di Vanessa Fino. Il ricordo struggente del fidanzato

(Varese) 15 marzo 2025 – È decedutala ragazza di 27 anni gravemente ferita nell’incidente avvenuto giovedì a Valganna. Viaggiava sulla statale 233 in auto con il fratello di 21 anni, ricoverato al San Gerardo di Monza in serie condizioni e alla sorella di 23 anni trasportata al Circolo di Varese, meno grave. La macchina dei tre giovani per cause ancora da chiarire si è scontrata con un furgone, ieri mattina la notizia del decesso di, una tragedia che ha sconvolto la comunità didove la ventisettenne viveva con la famiglia., ex studentessa del Liceo Sereni a Luino e dell’Università dell’Insubria a Varese, sorride nella nella bella fotografia sulla pagina social, da ieri un grande abbraccio virtuale che stringe nel dolore quanti l’hanno conosciuta.