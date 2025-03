Liberoquotidiano.it - Marc Marquez impressionante in Argentina: una pole che fa paura. Dietro il fratello Alex

si conferma l'uomo da battere, il protagonista assoluto della stagione MotoGP 2025 appena iniziata: lo spagnolo ha infatti conquistato laposition per la Sprint Race e il Gran Premio d', in sella alla Ducati, ha dominato le qualifiche sul circuito di Termas de Río Hondo, registrando un1'36''917 nel Q2 e lasciandosi alle spalle la Ducati Gresini del, staccato di 246 millesimi. Completa la prima fila la Honda LCR guidata da Johann Zarco, autore di una prestazione convincente con un ritardo di 288 millesimi.è tornato a fare: sigla la secondaconsecutiva, seconda in due gare, un risultato che non raggiungeva dal 2019. Alle sue spalle, ilconferma l'ottima forma, mentre Francesco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale, si è dovuto accontentare della quarta posizione, pur mostrando segnali di crescita rispetto alle prequalifiche, chiuse al decimo posto.