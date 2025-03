Oasport.it - “Marc Marquez è tornato: meglio averlo in rosso”: Tardozzi incensa lo spagnolo. E su Bagnaia…

Nelle ultime settimane, in seguito al GP di Thailandia, erano emerse delle polemiche riguardo al trattamento ricevuto da Francesco Bagnaia. Alcuni avevano notato uno spostamento del gradimento da parte dei vertici della Ducati verso, che aveva vinto le due gare disputate sul circuito di Buriram in apertura del Mondiale MotoGP 2025. Nello specifico il team manager Davideaveva dichiarato: “Non me ne vogliano gli altri, maaveva quei due o tre decimi in più degli altri. Cosa che ad esempio Pecco ha avuto in altre situazioni lo scorso anno. Siamo solo all’inizio del campionato“.Il due volte Campione del Mondo aveva avuto un dialogo cone Dall’Igna e ha chiesto dei chiarimenti subito dopo la gara: “Finire terzo va benissimo, però adesso voglio capire cos’è successo“, in riferimento alla gomma posteriore.