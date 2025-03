Tg24.sky.it - Maratona di Roma 2025: programma, percorso e quali strade verranno chiuse

Domenica 16 marzo alle ore 08:30 prenderà il via la trentesima edizione delladi. Il grande evento podistico permetterà a migliaia di runners provenienti da tutto il mondo di correre per ledel Centro della Capitale con l’arrivo speciale al Circo Massimo, location scelta per il traguardo dell’edizione di quest’anno della corsa. Ovviamente sono previste chiusure stradali. Dalla mezzanotte di domenica sarà vietato circolare in via San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Traffico chiuso su tutto ildella corsa a partire dalle ore 07:30.Il trasporto pubblicoIn occasione dellasaranno deviate e sospese 68 linee bus. Nello specifico saranno temporaneamente sospese le corse delle linee 2, 19nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628. Deviate e limitate invece le linee 23, 85, 160, 671, 714, 767, C2 e C3, 3, 8, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H.