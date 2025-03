Manifestazione 15 marzo Roma ecco dove

Leggi su Funweek.it

Sabato 152025, Piazza del Popolo asarà il cuore pulsante di “Una Piazza per l’Europa”, unaapartitica nata dall’appello lanciato dal giornalista e scrittore Michele Serra. L’evento, che si terrà dalle ore 15:00 alle 20:00, vuole riaffermare i valori fondanti dell’Unione Europea, invitando cittadini, amministratori locali, sindacati e movimenti civici a unirsi sotto la bandiera europea.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>>“Sarà la piazza di quelli che non sanno cosa fare, ma che vogliono esserci e chiedersi che cosa devono fare sul tema della pace e della difesa”, ha dichiarato Serra, sottolineando la natura civica e partecipativa della. L’evento, in forma statica, vedrà i partecipanti riunirsi in Piazza del Popolo, senza corteo itinerante.