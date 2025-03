Notizieaudaci.it - Manfredonia, cane legato all’auto e costretto a correre: donna lo soccorre e scoppia il caos

Unad una corda edal conducente di un’autovettura. É quanto accaduto a, nel Foggiano. L’episodio è stato denunciato dall’amministrazione comunale con un post sulla pagina social del Comune, attraverso la quale si esprime “profondo sdegno per il grave episodio di maltrattamento”. La 38enne Sonia è riuscito a fermare l’anziano: lite e denunciaL’animale, che è stato affidato alle cure dell’Enpa (Ente nazionale protezione animale), non ha riportato lesioni ed è attualmente sotto osservazione. Il caso, segnalato ai carabinieri che stanno conducendo indagini, è venuto alla luce dal racconto di due donne. Una delle due, la 38enne Sonia, racconta di “aver notato l’auto con ile di aver iniziato a suonare il clacson per far sì che l’automobilista si fermasse.