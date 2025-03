Movieplayer.it - Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin ha 'rovinato' la visione del film alla compagna Brenda Song

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice di New Girl ha raccontato la pessimadel cult anni '90 insiemestar deldiretto da Chris Columbus. Ladi, ha partecipato al The Jennifer Hudson Show e ha raccontato che ladi, hol'insieme al fidanzato non è stata proprio come se l'aspettava.era riuscita a convincerea vedere nuovamente, dopo parecchio tempo, ildi Chris Columbus ma l'esperienza si è rivelata peggiore di quanto preventivato. Il rewatch di, hol'in famiglia"Non vedeva ilda quasi un decennio" ha confessato"non voleva guardarlo ma l'ho costretto. Gli ho detto che dovevamo farlo". Le cose non sono .