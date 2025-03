Spettacolo.periodicodaily.com - Mama.in.inca, Il Ritorno con “Fluo” della Band Iconica dell’Underground Veneto

Dopo tredici anni di silenzio, i.in.tornano con il singolo “”, uscito ieri il 14 marzo. La, influenzata da Nirvana e Placebo, ripropone il suo sound chitarristico potente e ricercato. “” è disponibile in tutti gli store digitali.I.in.Tornano dopo 13 Anni con il Nuovo Singolo “”I.in., una dellepiù influentiscena musicale underground veneta degli anni zero, tornano sulla scena dopo un lungo silenzio, con “”. Durante il periodo di esplosione dell’alternative rock degli anni ’90, influenzati da gruppi storici come Nirvana e Placebo, i.in.hanno saputo creare un sound distintivo, caratterizzato da riff di chitarra incisivi e da testi profondi. Ora, dopo tredici anni dall’uscita dell’EP “Revoluzione”, i fan possono finalmente gioire: il nuovo singolo “” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 14 marzo.