Tg24.sky.it - Maltempo, transita piena Arno a Firenze. Resta allerta rossa in Toscana ed Emilia-Romagna

L'meteo in corso per rischio idraulico èper le province di, Prato, Pistoia e Pisa. Èper il rischio di esondazioni e allagamenti anche in, costa e Appennino. L'anche per l'intera giornata di sabato, con fenomeni in attenuazione, su bassa collina e pianura romagnola, costa romagnola e pianura bolognese, interessando quindi le province di Raven