Maltempo ToscanaArno in calo a Firenze

7.30 Arno in, sopra il primo livello di guardia. Mentre a Pisa è ancora in corso il transito del colmo della piena del fiume al secondo livello dopo essere straripato in varie zone Ilieri in Toscana ha fatto danni proprio lungo il bacino dell'Arno.Corsi d'acqua esondati.Ci sono stati soccorsi anche con gli elicotteri dei VdFe centinaia di evacuati,frane e frazioni isolate,città come Prato in lockdown. Achiusi i musei e i cinema.A Empoli e Pisa sbarrati i ponti. L'allerta rossa è valida fino alle 14.