Maltempo Toscana, UFFICIALE: partita rinviata di un giorno

Il comunicatodel Sindaco dopo l’alluvione in: “Allerta rossa Arno persisterà fino a pomeriggio inoltrato”Ladeve fare i conti con il. L’alluvione di ieri ha fatto straripare l’Arno in diverse zone della regione causando ingenti danni. A rischio ovviamente anche le partite di calcio, tra cui Fiorentina-Juventus in programma domani.: gara tra Pisa e Mantova(LaPresse) – Calciomercato.itLe previsioni fanno ben sperare per domani e al momento la gara non sembra a rischio. Ovviamente, per sicurezza, sono già state rinviate invece le gare a livello dilettantistico e giovanile. Ufficialmente rimandato (di un solo) anche il match di Serie B tra Pisa e Mantova in programma oggi pomeriggio alle ore 15. Tempo permettendo si giocherà domani.