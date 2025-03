Juventusnews24.com - Maltempo Toscana, in Serie B salta una prima partita: Pisa-Mantova rinviata! Ecco quando si rigiocherà. Il comunicato

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, le pesanti alluvioni inducono al rinvio di unadiB:non si gioca!verrà recuperataIlinproduce il primo rinvio ufficiale di unaprofessionistica. Infatti, inB, non si giocherà. Prevista per oggi, sabato, 16 marzo 2025, la sfida verràa domani. Di seguito, proponiamo la comunicazione ufficiale della Lega B che può interessare anche Fiorentina Juve a questo punto.– «Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB; dispone il rinvio della gara, valida per la 30ª giornata del CampionatoBKT 2024/2025, programmata per oggi sabato 15 marzo 2025, e la contestuale riprogrammazione della stessa il giorno domenica 16 marzo 2025 alle ore 15.