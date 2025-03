Lapresse.it - Maltempo Toscana, elicottero della polizia monitora la piena dell’Arno a Firenze

Il livelloè in progressiva ma lenta diminuzione nonostante sia ancora sopra il primo livello di guardia, fissato a tre metri. Nelle ultime ore in città si sono registrate scarse precipitazioni: l’idrometrostazione di-Boboli ha fatto registrare 1,2 millimetri di pioggia in un’ora. La sala operativaprotezione civile fa sapere di essere sempre attiva controllando ora per ora l’evolversiperturbazione, analizzando i dati che via via arrivavano da meteo-radar, pluviometri e idrometri. Il reparto volostando la situazione come mostrando le immagini.