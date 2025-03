Lanazione.it - Maltempo: rinviate alcune partite. Il derby della Valdichiana si gioca

Leggi su Lanazione.it

Ilche si è abbattuto sulla Toscana colpisce anche il mondo del pallone, soprattutto quello dei dilettanti che nella giornata di oggi avrebbero inaugurato con una serie di anticipi la nuova giornata. "A causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo la nostra Regione - si legge nel bollettino diramato ieri nel tardo pomeriggio - dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana e delle ordinanze ricevute daamministrazioni comunali, il consiglio direttivo del comitato regionale ha stabilito di rinviare le gare dei campionati in cui sono coinvolte squadre delle zone interessate, in programma nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025". Tradotto stop per leche interessano formazioni fiorentine e tra queste c’è il Luco che era atteso questo pomeriggio allo stadio Le Fonti.