Firenzetoday.it - Maltempo, l'elicottero della polizia monitora l'Arno in piena

Leggi su Firenzetoday.it

Il Reparto Volo di Firenzel'in piena, garantendo la sicurezzacittadinanza, mentre si sta gestendo la viabilità per limitare i disagi.L'Aw 139 dell' 8° Reparto volo di Firenze si è alzato in volo per il controllo delle aree investite dalle imponenti piogge che.