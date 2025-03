Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, le risposte all’emergenza: più soldi e opere immediate, ma i privati sono bloccati

E adesso? Andiamo oltre l’emergenza continua e proviamo a mettere ordine su cosa è stato fatto, ma soprattutto su cosa deve essere fatto per proteggere i territori dalle alluvioni e dare una risposta a chi ha perso tutto una, due, tre e anche quattro volte in meno di due anni, ma, finora, non ha raccolto granché. Il clima politico è mutato. La stagione del muro contro muro tra Governo e Regione è sbiadita e, pur restando punti di vista diametrali su molte tematiche, si sta cercando il dialogo. Lo ha fatto il premier Giorgia Meloni, lo ha fatto il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, lo sta facendo Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia e simbolo della maggioranza meloniana in questa terra, lo fa il commissario Fabrizio Curcio.stati messi a terra moltissimi cantieri, soprattutto di natura pubblica e infrastrutturale, e il risultato si è visto in queste ore.