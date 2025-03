Sbircialanotizia.it - Maltempo in Toscana: miglioramenti dopo forti piogge, Arno in calo a Firenze

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lasta lentamente superando i disagi causati dalla recente ondata diintenso che ha colpito la regione, generando danni diffusi. Più di 500 vigili del fuoco sono attivi da oltre 24 ore per gestire le emergenze legate alle precipitazioni. Sebbene le condizioni meteorologiche stiano migliorando, l’allerta rossa resta in vigore per oggi. Ad . L'articoloininè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.