Maltempo in Toscana: Giani incontra capo Protezione Civile. Firmata richiesta emergenza nazionale

Allerta rossa in vigore inper rischio idraulico, allerta che diventa arancione domenica 16 marzo: il presidente della Regione Eugenio, ha firmato ladi dichiarazione di stato dia seguito dell’ondata diche ha colpito nelle ultime 24 ore lae in particolare le province di Firenze e Pisa.sabato 15 marzo in sopralluogo nei territori colpiti, a cominciare da Empoli.“A Pontassieve, Pelago, Rufina e Dicomano ho visto la disperazione di chi ha perso tutto, ma anche la forza di chi non si arrende. Il dolore si trasforma in solidarietà grazie ai volontari, allae a chi lavora senza sosta per aiutare. Ogni gesto conta, ogni mano tesa fa la differenza. Lasi rialza insieme. Grazie a chi ci aiuta a non lasciare indietro nessuno”.