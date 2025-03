.com - Maltempo in Toscana: chiusa Fipili fra Lavoria e porto di Livorno. Salvato un uomo trascinato via dalla Sieve

Leggi su .com

FIRENZE – Per ile gli allagamenti è statala superstrada Firenze-Pisa-nel tratto fra lo svincolo die quello per l’Inter), il grande centro logistico che nel retroterra smista le merci in arrivo e partenza daldi. La ‘quattro corsie’ èin entrambe le direzioni a tutti i .L'articoloinfradiunviaproviene da Firenze Post.