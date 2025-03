Maltempo in Toscana Arno in piena | il picco non fa danni a Firenze A Prato scatta il lockdown | Evitate i ponti

Leggi su Open.online

È passato senza fareildelladell’. Il momento critico è passato alle 20.50 circa nel capoluogo fiorentino, mentre a Pisa è previsto nella notte. Il fiume ha toccato quota 4,29 metri all’idrometro degli Uffizi 3, sopra il livello di guardia fissato a 3 metri, ma sotto il secondo, che è fissato a 5,50 metri. In via precauzionale, dopo un giorno di piogge torrenziali, la popolazione è stata invitata a limitare gli spostamenti, evitando, soprattutto, di percorrere i. Compreso l’iconico Ponte Vecchio, che nelle immagini provenienti dallaappare popolato da pochi irriducibili, mentre le botteghe sospese sull’hanno chiuso abbassato le serrande da ore. Attualmente, ail fiume è al di sotto della seconda soglia di guardia. Livello che è invece stato raggiunto a Pisa, mentre nel Pisano l’ha rotto gli argini, allagando alcune zone precedentemente evacuate per precauzione.