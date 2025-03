Lettera43.it - Maltempo in Toscana, allerta rossa fino alle 14: passata la piena dell’Arno a Firenze e Pisa

Leggi su Lettera43.it

All’indomani dell’ondata di forteche ha colpito la, il peggio sembra essere passato. Ae nei comuni limitrofi il livelloè sceso a 3.87 metri. Anche tutti gli affluenti sono tornati sotto i livelli di guardia. Il presidente della Regione Eugenio Giani,8.25, ha fatto sapere che ladel fiume èlungo tutta l’asta. Rimangono comunque fermi spettacoli, attività sportive, musei, scuole e università in oltre 60 comuni lungo la v, mentre l’Asl Centro ha chiesto ai pazienti di non presentarsi a visite, esami e prelievi programmati. Nel capoluogo l’è prevista14.(Getty).Ain sei ore è caduta la pioggia di un meseBernardo Gozzini del Consorzio Lamma ha spiegato che, a, è come se in sei ore fosse caduta l’acqua di un mese, pari a 70 millimetri.