Agi.it - Maltempo in Toscana, a Firenze torna l'allerta arancione. A Pisa resta ancora rossa. A Bologna danni per 5 milioni di euro

Leggi su Agi.it

AGI - Inè stata prorogata fino alle 24 di sabato 15 marzo l'per rischio idraulico del reticolo principale, ma limitatamente al bacino inferiore dell'Arno e a quello di Bisenzio e Ombrone pistoiese. L'diventa invece, sempre fino alla mezzanotte, in Mugello e nelle aree più vicine a. Codice giallo fino alla mezzanotte, e sempre per rischio idraulico del reticolo principale, nel Valdarno superiore. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza nazionale dopo l'ondata diche ha colpito lae in particolare le province di. "Stiamo affrontando, insieme agli enti locali, una situazione molto seria, con il grande impegno della nostra Protezione civile e il prezioso supporto di quella nazionale.